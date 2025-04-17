أبو المجد : تخفيض سعر الفائدة له مرود إيجابي على قطاع السيارات

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن إن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 2.25% لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات سيكون له مرود إيجابي على قطاع السيارات.

وأضاف أبوالمجد لـ"البوابة نيوز"، أن أسعار السيارات لن تتأثر كما يتوقع البعض لكن أسعار الفائدة من المرتقب أن تتراجع خلال الساعات المقبلة مما يزيد إقبال المواطنين على شراء السيارات بالتقسيط.

وأوضح أن الفائدة ستنخفض ويزداد الإقبال على قروض السيارات مما سيؤدي إلى تحسن مبيعات السيارات خاصة التي تعتمد على التقسيط من البنوك، مؤكدا أن أسعار الفائدة ستسهم بشكل كبير في انخفاض تكلفة تمويل شراء السيارات ومن ثم ارتفاع الطلب من قِبل المستهلكين على برامج التمويل من البنوك.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت باجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار العائد بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

أوضح البنك المركزي في البيان المرافق لقرار السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد بواقع 225 نقطة أساس يُعد “مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم”.

وأشار إلى أن الأداء الشهري لمعدل التضخم منذ بداية العام “بدأ في الاقتراب من نمطه المعتاد تاريخياً، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم”، متوقعاً أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، “وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025”.