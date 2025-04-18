شواطئ عامة مجانية.. محافظ دمياط يتابع استعدادات شم النسيم

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، آخر الاستعدادات بشواطئ مدينة رأس البر لاستقبال أعياد الربيع.



شواطئ عامة مجانية للأهالي

حيث تابع جهود الوحدة المحلية برئاسة اللواء وائل الشربينى، لتجهيز الشاطئ، وتحديد مساحات من الشواطئ بالمجان بحيث يستطيع المواطن جلب الشماسي والكراسي الخاصة بهم والاستمتاع بالشاطئ.

وأكد الدكتور أيمن الشهابى رفع درجة التأهب القصوى بالمدينة استعدادًا لاستقبال المواطنين من مختلف المحافظات، لقضاء اجازة شم النسيم، موجهًا بتقديم أفضل الخدمات للزائرين.

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط ، اجتماعًا موسعًا مع نائب رئيس الوحدة المحلية لرأس البر، ومدير إدارة الشواطئ، وعدد من المسؤولين؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية لشواطئ رأس البر المجانية، وتنظيم العمل خلال أعياد شم النسيم المقبلة، وجاء الاجتماع بحضور الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، وممثلي الجهات المعنية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

وجاء الاجتماع بحضور علي البيومي، نائب رئيس الوحدة المحلية، ومحمود هيبة، مدير إدارة الشواطئ، ومحمود فايد، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، والدكتور محمد الدالي، مدير إدارة البيئة، ورانيا الغباشي، مدير إدارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.

خلال الاجتماع، تم مناقشة طرق الفصل بين الشواطئ المجانية والتابعة للكافيهات الخاصة، مع وضع لافتات إرشادية واضحة للمواطنين، وأكدت "نائب المحافظ" على ضرورة تحسين مستوى النظافة على طول الشاطئ، وتكثيف جهود الفرق اليومية، والعمل على توفير شماسي وكراسي مجانية على الشواطئ العامة بالتعاون مع الشركات الراغبة في الدعم، والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومديرية الشباب والرياضة والجامعة لتوفير فرص تطوعية لإدارة الشواطئ.

ووجهت بضرورة تعزيز التنسيق بين شرطة السياحة وشرطة حرس الحدود لتأمين الشواطئ، والاستعانة بالخريجين وطلاب الخدمة العامة لإدارة الازدحام خلال الأعياد

أكدت "المهندسة شيماء الصديق" على ضرورة توفير بيئة آمنة ومريحة للزوار، قائلةً: "هدفنا هو تمكين المواطنين من قضاء وقت ممتع بسلام وهدوء، مع ضمان نظافة الشواطئ وتوفر الخدمات الأساسية، مؤكدةً على ضرورة إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف".