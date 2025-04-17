صحة المنوفية: إنقاذ حياة شاب مصاب بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة بمستشفى قويسنا

نجح الفريق الطبي بمستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، تعرض لحادث دراجة نارية أدى إلى كسر في الجمجمة ونزيف فوق الأم الجافية بالجانب الأيمن من المخ، وذلك بعد تدخل جراحي عاجل استغرق ساعتين، أسفر عن استقرار حالته وخروجه بوعي كامل إلى العناية المركزة.

يأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، و اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وتحت إشراف الدكتور عماد رمضان، وكيل مديرية الشؤون الصحية، والدكتور محمد سلامة، مدير الطب العلاجي، والدكتور مصطفى النعماني، مدير إدارة المستشفيات، وبقيادة الدكتور محمد رضا، مدير عام مستشفى قويسنا المركزي.

"فريق طبي ينقذ مريضًا بحالة حرجة بعد حادث بالدراجة النارية"

استقبلت المستشفى الحالة، وكان المريض يعاني من اضطراب في درجة الوعي، وتم إجراء الفحوصات العاجلة، شملت أشعة مقطعية على المخ والفقرات، وسونار على البطن، وأشعة عادية على الحوض، وتحاليل كاملة للدم والغازات وصوديوم وبوتاسيوم، بالإضافة إلى تجهيز أكياس الدم اللازمة للجراحة.

عملية جراحية عاجلة

بعد التشخيص الدقيق، أجريت عملية جراحية عاجلة لرد الكسر وتفريغ النزيف الدماغي، تحت إشراف فريق طبي متميز ضم:

د. محمد السنافيري – استشاري المخ والأعصاب

د. أحمد كمال – أخصائي جراحة المخ والأعصاب

د. إسلام دسوقي – أخصائي الجراحة

د. أحمد ياسر – نائب الجراحة العامة

د. محمد حمدان السرسي – نائب العظام

د. عادل ندا – أخصائي التخدير

د. عبدالحميد التركمان – نائب التخدير

د. سارة عبدالعال – أخصائي الأشعة

وبمشاركة فنيي الأشعة والتخدير والعظام والجراحة، وتمريض العمليات والاستقبال، حيث أشاد الجميع بسرعة الاستجابة والتنسيق.

كما وجهت إدارة المستشفى شكرًا خاصًا للدكتور محمد عتمان، مدير الطوارئ ونائب مدير المستشفى، والدكتورة أمل علي عزب، نائب المدير المسائي، تقديرًا لجهودهم الفعالة في إنقاذ حياة الشاب.