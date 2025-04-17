وزارة الرياضة تنفي وجود لجان تفتيش على الأهلي في الوقت الحالي

نفت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي وجود لجان تفتيش من الوزارة علي النادي الاهلي في الوقت الحالي

لجان تفتيش مالي

وقال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، كل ما يتردد عن إرسال لجان تفتيش مالي علي النادي الأهلي في مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة

وأضاف المتحدث الرسمي في تصريحات خاصة لموقع البوابة نيوز ان جميع الاخبار المتداولة مغلوطة ولا أساس لها من الصحة

الإعلان بشكل فوري عن جميع القرارات



واشار الي ان لجان التفتيش من وزارة الرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية تقوم بالتفتيش الدوري علي الهيئات والمؤسسات الرياضية وجميع الأمور معلنة في إطار الشفافية

واختتم الشاذلي في حال وجود لجان تفتيش علي اي هيئة او اتحاد سيتم الإعلان بشكل فوري عن جميع القرارات

كان قد جدد النادي طلبه المقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعوته للتدخل حتى يستطيع النادي الأهلي الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يضمن توافق هذه التعديلات مع الدستور المصري والمعايير الدولية والميثاق الأولمبي.



