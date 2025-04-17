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الخميس 17 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. لافتات حماة وطن بشوارع المنيا لتهنئة الأقباط بعيد القيامة

لافتات تهنئة
لافتات تهنئة
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رصدت عدسة البوابة نيوز انتشار لافتات التهنئة للأقباط بعيد القيامة بشوارع محافظة المنيا خاصة  لافتات الأحزاب السياسية 

لافتات تهنئة الأقباط 

بادرت أمانة التواصل الجماهيري بحزب حماة وطن بالمنيا بتهنئة الأقباط بعيد القيامة بتعليق لافتات التهنئة بالميادين وأمام المطرانيات والكنائس 

تقديم التهنئة للاساقفة 

من جانبه صرح الدكتور بيتر سمير  فاروق أمين التواصل الجماهيري بحزب حماة وطن بأنه تنفيذا لتكليفات اللواء هشام بشر أمين الحزب تم تركيب لافتات التهنئة بعيد القيامة لجموع أقباط المحافظة كما ستقوم هيئة مكتب الحزب وامانات المركز بتقديم التهنئة للاساقفة بالكنائس 

رفع درجة الاستعداد القصوى 

علي الجانب الآخر رفعت جميع الأجهزة بمحافظة المنيا درجة الاستعداد القصوي بكافة القطاعات لإستقبال عيد القيامة 

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