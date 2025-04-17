غدا.. طارق شكري ضيف برنامج "الفرصة" على قناة المحور

في أولى حلقات الموسم الثاني لبرنامج "الفرصة" على قناة المحور، تستضيف الإعلامية منال السعيد المهندس طارق شكري، منسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري.

ويتناول اللقاء عددًا من القضايا الجوهرية التي تخص القطاع العقاري المصري، كما يُناقش عددًا من الملفات المهمة بالسوق.

الكشف عن مفاجآت سارة عن الاستثمار العقاري في مصر

ويكشف شكري، خلال اللقاء عن عدد من المفاجآت السارة عن الاستثمار العقاري في مصر، وصفقات عقارية كبرى سيتم الإعلان عنها الفترة القادمة، وسيستعرض تفاصيل استضافة مصر لأكبر وفد من رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين.

جدير بالذكر أن برنامج "الفرصة" تقدمه الإعلامية منال السعيد، ويبث السادسة مساء الجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة المحور الفضائية.