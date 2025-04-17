مسؤول مصرفي : خفض الفائدة لن يؤثر على شهادات الـ30%

أكد مسؤول مصرفي رفيع المستوى أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% لن يكون له أي تأثير على شهادات الادخار ذات العائد 30% التي تم طرحها خلال الفترة الماضية.

وأوضح المسؤول في تصريحات لـ “البوابة نيوز” أن "الشهادات التي صدرت بعائد 30% هي شهادات ذات عائد ثابت، ما يعني أن العائد لا يتغير طوال فترة الشهادة، بغض النظر عن قرارات البنك المركزي الخاصة بسعر الفائدة".

وأضاف نطمئن جميع عملاء البنوك من حملة هذه الشهادات بأن خفض الفائدة الأخير لن يمس حقوقهم، وسيستمرون في الحصول على نفس العائد المرتفع المتفق عليه حتى نهاية مدة الشهادة".

وأشار المسؤول إلى أن قرار خفض الفائدة جاء بعد التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، حيث انخفض من 38% في سبتمبر 2023 إلى 13.6% في أبريل الجاري، وهو ما فتح المجال أمام البنك المركزي لاتخاذ سياسة تيسيرية



وأكد أن الشهادات ذات العائد المرتفع تظل من أكثر الخيارات الآمنة والجاذبة للمواطنين، خاصة في ظل المرحلة الحالية التي تشهد استقراراً نسبياً في الأسعار وتحسناً في المؤشرات الاقتصادية.