حماس: مستعدون لبدء مفاوضات الصفقة الشاملة

قالت حركة حماس، إن نتنياهو وحكومته انتهكا اتفاق غزة قبل انتهاء المرحلة الأولى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وذكرت حماس، أنّ نتنياهو افتعل أزمة في اتفاق غزة والوسطاء عملوا على إيجاد مخرج، مطالبة إسرائيل بوقف الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة.



وواصلت: "وافقنا على مقترح الوسطاء رغم قناعتنا بأن نتنياهو يصر على استمرار الحرب، ونتنياهو رد على مقترح الوسطاء بآخر يحمل شروطا تعجيزية".



وأكدت: "حرصنا منذ بداية الحرب على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومقترح نتنياهو لا يؤدي إلى وقف الحرب أو الانسحاب من قطاع غزة، ومستعدون لبدء مفاوضات الصفقة الشاملة".



وذكرت، أنّ الصفقة تتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة، مشيرةً، إلى أنّ الصفقة تشمل الإفراج عن عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، ومشددةً، على أنّ الاتفاقات الجزئية يستعملها نتنياهو وحكومته غطاء لأجندته السياسية، وأنّ أجندة نتنياهو السياسية قائمة على استمرار حرب الإبادة والتجويع.