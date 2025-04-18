لكى تكون إيجابيا.. عليك اتباع هذه الطريقة

يجب على الفرد إنشاء دائرة إيجابية خاصة به؛ لاكتساب الأفكار والطاقة الإيجابيّة، من خلال إحاطة نفسه بأشخاص إيجابيين وناجحين، قادرين على بث هذه الطاقة بشكل طبيعي دون تصنع أو تكلف، كما يفضل التعاون معهم على تبادل الطاقة الإيجابية؛ للحفاظ على جو إيجابي وخالٍ من الطاقة السلبية. لذا فى ذلك التتقرير نعرض باجماع علماء النفس كيف يمكن ان تحصل على الطاقة الايجابيه ونتجذب ايها فاليك الطرق.

نصائح للحصول على الطاقة الإيجابية

عليك أن تتبنى طاقة الأشخاص سواءً أكانت سلبية أم إيجابيّة بحسب مشاعرهم التي يحملونها من الماضي أو الحاضر، ومن عقليتهم نفسها وأفكارهم وتصوراتهم عن الحياة، وعلى هذا النحو يُشِع البعض منهم طاقة إيجابيّة أما البعض الأخر فيُشع طاقة سلبيّة، وقد تظهر هذه الطاقة لدى البعض بصورة طبيعية أما البعض الآخر فقد يحتاج للقيام بمجهود شخصيّ لاكتسابها .

مجموعة الطرق التى يجب إتباعها

أولًا: التفكير الإيجابى ويشمل:

التفاؤل: يجب ان تكون متفائلا وتتوقع الافضل

الامتنان: يجب أن تشعر بالامتنان للشئون الجيدة في حياتك.

التحدث الإيجابي مع النفس: يجب أن تتحدث مع نفسك بطريقة إيجابية وتعزز ثقتك بنفسك.

ثانيًا: السلوك الايجابى بواسطة:

الابتسامة: يجب أن تبتسم وتظهر السعادة في وجهك.

اللطف: يجب أن تكون لطيفًا مع الآخرين وتظهر الاهتمام بهم.

المساعدة: يجب أن تساعد الآخرين وتقدم يد العون لهم.

ثالثًا: البئية الايجابية "مارس سلوكك مع مختلف بيئاتك بهذه الطرق"

البيئة الطبيعية: يجب أن تقضي وقتًا في الطبيعة وتستمتع بجماله.

البيئة الإيجابية: يجب أن تحيط نفسك بأشخاص إيجابيين وبيئات إيجابية.

الديكور الإيجابي: يجب أن تزين منزلك أو مكتبك بأشياء إيجابية ومحفزة.

رابعًا: التأمل والاسترخاء وذلك بواسطة

التأمل: يجب أن تمارس التأمل لتحافظ على صحتك النفسية.

الاسترخاء: يجب أن تمارس تقنيات الاسترخاء لتحافظ على صحتك النفسية.

اليوجا: يجب أن تمارس اليوغا لتحافظ على صحتك النفسية والجسدية

خامسًا: ممارسة الانشطة الايجابية عن طريق:

القراءة: يجب أن تقرأ كتبًا إيجابية ومحفزة.

الرياضة: يجب أن تمارس الرياضة بانتظام لتحافظ على صحتك ورفاهيتك.

الأنشطة الإبداعية: يجب أن تمارس أنشطة إبداعية مثل الرسم أو الكتابة أو الموسيقى.

سادسًا: العلاقات الاجتماعية ذلك عن طريق اقامة العلاقات بهذه الطرق:

العلاقات الأسرية: يجب أن تحافظ على علاقات قوية مع أسرتك.

الصداقة: يجب أن تحافظ على صداقات قوية ومهمة في حياتك.

التواصل الاجتماعي: يجب أن تتواصل مع الآخرين وتشارك في الأنشطة الاجتماعية.

هذه بعض الطرق التي يمكن أن تساعد في جذب الطاقة الإيجابية.