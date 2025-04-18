دوري أبطال أفريقيا.. يورتشيتش والجباس في مؤتمر مباراة بيراميدز وأورلاندو

يحضر المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب نادي بيراميدز، ودودو الجباس مهاجم الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بيراميدز أمام أورلاندو في جوهانسبرج بدوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويقام المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء بقاعة مؤتمرات استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج في الواحدة من ظهر الجمعة، على أن يكون المران الختامي للفريق في السادسة مساء على ملعب المباراة

يذكر أن ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرج هو ملعب نهائي بطولة كأس العالم ٢٠١٠ والذي جمع بين أسبانيا وهولندا، ويتسع لحضور ٩٤ ألف متفرج.

قائمة بيراميدز في لمواجهة أورلاندو بايرتس

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مرانه الثاني والأخير غدا الجمعة في السادسة مساء على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج.