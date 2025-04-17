الكشف الطبي بالمجان على ١٥٤٤ مواطنا في قافلة طبية في دمياط

نظمت مديرية الصحة دمياط، قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة» على مدار يومي الأربعاء والخميس من هذا الاسبوع في قرية الكاشف الجديد، التابعة لمركز الزرقا.

فحص بالمجان لاهالي القرية

وأوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له ، أن القافلة تضمنت 10 عيادات طبية بعدد 8 تخصصات، فيما تردد عليها 1544 مواطنًا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، كما تم تحويل حالتين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، واستصدار قراري علاج على نفقة الدولة.

فحص الحالات بالمجان

كما تم فحص 24 حالة بالأشعة، و35 حالة أخرى بالسونار، فيما تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 182 حالة ضمن مبادرة افحص واطمن، فضلًا عن إجراء 244 تحليلًا بمعمل الدم، و11 تحليلًا بمعمل الطفيليات، فيما تضمنت القافلة إقامة 8 ندوات توعوية صحية حضرها 93 مواطنًا.

وقالت الدكتورة سها خيري المكاوي، منسق القوافل العلاجية بدمياط، إن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعي في إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تتضمن عددا من العيادات المتنقلة بكل التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة، وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

وتفقدت "نائب المحافظ " مشاركة مديرية الصحة بفريق متحرك لتقديم خدمات الكشف للمبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة و الأورام والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، علاوة على وجود سيارة تنظيم الأسرة وفريق مبادرة ال١٠٠٠ يوم الذهبية، كما تفقدت الامتحانات الفورية لمحو الأمية التى عقدتها الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتفقدت سيارة خدمة العملاء المتنقلة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، واطلعت على مبادرة مديرية التربية والتعليم لتنمية التخاطب بمشاركة مختصين بهذا المجال لتقديم تلك الخدمة بالمجان والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

