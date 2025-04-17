عمار أشرف : نستهدف تمكين ذوي الهمم من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

قال عمار أشرف، مؤسس مبادرة "ذكاء للجميع"، إن المبادرة تستهدف تمكين ذوي الهمم من استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر برامج تدريبية تُقدم بالكامل أونلاين، لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين في مختلف أنحاء مصر، وذلك إيمانًا بالدور المجتمعي تجاه ذوي الهمم.

دروس ودورات تعليمية بطرق مختلفة

وأضاف "أشرف"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "النيل للأخبار"، أن المبادرة توفر مجموعة من الدروس والدورات التعليمية البسطة بطرق مختلفة لتسهيل فهم أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في مجالات مثل التعليم والعمل وإدارة الحياة اليومية لذوي الهمم، موضحًا أن التكنولوجيا خلقت فرصًا جديدة للعديد من الشباب وتمكين ذوي الهمم هو واجب تجاه المجتمع.

المبادرة أونلاين بالكامل لتسهيل مشاركة ذوي الهمم

وأوضح أن المبادرة أونلاين بالكامل لتسهيل مشاركة ذوي الهمم من أي مكان، دون الحاجة للتنقل، وسيتم تقدميها عن طريق الدورات التعليمية عبر الإنترنت مجانا، مؤكدًا أنه يتمنى أن تلقى المبادرة إقبالًا ومتطوعين أيضًا لمساعدة ذوي الهمم على استخدام الذكاء الاصطناعي استمرارا لدور الدولة ومبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تمكين ذوي الهمم.

محتوى مرئي ومقروء ومترجم

ولفت إلى أن فكرة المبادرة جاءت بعدما لاحظ وجود فجوة كبيرة بين التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي، وعدم وصول هذه التقنيات إلى ذوي الهمم، إما بسبب نقص المحتوى التعليمي المناسب أو لعدم توافر دعم كافٍ لتلك الفئات، معقبا: في البداية كنت بجرب الذكاء الاصطناعي وبدأت استخدمه في حاجات كتير في حياتي، وشفت قد إيه ممكن تسهّل على أي شخص حياته، لكن لما فكرت في ذوي الهمم خاصة إن ليا أصدقاء منهم، أدركت إنه مش هيعرف يستفيد منها لو ماكانش فيه محتوى مخصص له، ومن هنا بدأت الفكرة».

ونوه بأن المبادرة تتضمن محتوى مرئي ومقروء ومترجم، ويأمل أن تصبح المبادرة نواة لحركة مجتمعية أوسع تدمج ذوي الهمم في المستقبل الرقمي.