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الخميس 17 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بلحسن مالوش يحاضر مدربى المسار السريع

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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ألقى التونسى بلحسن مالوش المحاضر الفنى بالاتحادين الافريقي والدولى ومسئول التطوير باتحاد شمال أفريقيا محاضرة فنية اليوم للمدربين المشاركين فى الكورس الثالث لدورة المسار السريع للحصول على الرخصة B وC والتى ينظمها الاتحاد المصرى بمقره باكتوبر بمشاركة 30 مدربا من اللاعبين الدوليين السابقين.

 

الضغط في كرة القدم



كما حاضر الدارسين الدكتور أشرف موسى عن الضغط في كرة القدم والدكتور هانى سعيد عن تحليل المباريات. 

يترأس إدارة المدربين بالاتحاد المصري الدكتور جمال محمد علي ويشرف على الدورات علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد.

اتحاد الكرة دورة إعداد مدربين