سيراميكا يسحق زد ويعبر دور المجموعات في كأس عاصمة مصر

سحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الخميس، نظيره زد برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

فوز سيراميكا على زد، عبر به دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر، ليخطف بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الثانية إلى الدور المقبل من المسابقة.

مباراة زد ضد سيراميكا

افتتح محمد رضا بوبو التسجيل في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف محمود زلاكة الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وعزز إبراهيم محمد تقدم سيراميكا على زد بهدف ثالث في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-0 لصالح سيراميكا.

وفي بداية الشوط الثاني، جاء هدف زد الوحيد في اللقاء عن طريق النيران الصديقة، إذ سجل أحمد بلحاج هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49.

وتعرض أحمد هاني لاعب سيراميكا للطرد في الدقيقة 56، قبل أن يهدر شادي حسين مهاجم زد ركلة جزاء في الدقيقة 70، ثم حصل زميله رشيد أحمد على بطاقة حمراء في الدقيقة 77.

وصحح أحمد بلحاج خطأه بتسجيل الهدف الرابع لفريق سيراميكا في الدقيقة 83، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-1.

سيراميكا يتأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

وتأهل سيراميكا إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر، بعدما حل وضيفًا في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف البنك الأهلي المتصدر بـ8 نقاط، بينما ودع زد البطولة باحتلاله المركز الخامس والأخير بنقطة وحيدة.