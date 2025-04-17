محمد الأتربي لـ"البوابة نيوز": اجتماع الأسبوع المقبل لحسم مصير أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي بعد خفض الفائدة 2.25%

صرّح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (ALCO) ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل، لبحث مصير أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25 نقطة مئوية.

وأوضح الأتربي أن اللجنة ستدرس تأثير قرار البنك المركزي على السوق، ومدى الحاجة لتعديل العائد على الشهادات بما يتماشى مع المستجدات النقدية والاقتصادية، مؤكدًا أن أي قرار سيتم اتخاذه سيهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على جاذبية المنتجات الادخارية، ومراعاة تكلفة الأموال.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر، في اجتماعه اليوم، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في أول خطوة من نوعها منذ 2019، وذلك في ضوء تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاستقرار النقدي.

ويترقب ملايين العملاء بالبنك الأهلي وباقي البنوك العاملة في السوق المصري قرارات لجان الأصول والخصوم خلال الأيام المقبلة، لتحديد مصير الشهادات ذات العائد المرتفع التي أُطلقت في فترات سابقة.