"صحة غزة": ​​استشهاد 39 شخصا في غارات جوية إسرائيلية على غزة خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 39 فلسطينيًا على الأقل وإصابة 73 آخرين في غارات جوية إسرائيلية على القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما تم انتشال جثة أخرى من تحت الأنقاض.



ارتفاع إجمالي عدد الشهداء



وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 51065، فيما أصيب ما لا يقل عن 116505 أشخاص، بحسب الوزارة.



واستشهد ما لا يقل عن 1691 فلسطينياً منذ 18 مارس عندما استأنفت إسرائيل هجماتها، منهية بذلك وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين.



استشهاد أسير فلسطيني



وقالت جمعية الأسير الفلسطيني اليوم الخميس إن فلسطينيا معتقلا لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ العام الماضي توفي في مستشفى إسرائيلي الليلة الماضية، في الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون يوم الأسير السنوي.



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب مصعب حسن عديلي (20 عاماً) من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، في 22 مارس الماضي، وحكمت عليه بالسجن 13 شهراً.



