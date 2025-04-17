غزل المحلة والمصري يتعادلان ويودعان كأس عاصمة مصر

خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة غزل المحلة والمصري البورسعيدي، التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

لم ينجح فريقا غزل المحلة والمصري في هز الشباك، بعد استحواذ متبادل على الكرة وسيطرة على مجريات اللعب.

مباراة غزل المحلة ضد المصري البورسعيدي

حاول لاعبو الفريقين خطف هدف في بداية المباراة، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بلا أهداف، ويودعان سويًا منافسات بطولة كأس عاصمة مصر من دور المجموعات.

وكان غزل المحلة يحتاج للفوز على المصري بفارق أهداف كبير، لكي يضمن تأهله إلى الدور المقبل في كأس عاصمة مصر.

الفريقان يغادران البطولة

بتلك النتيجة، رفع غزل المحلة رصيده إلى 5 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر، بينما وصل رصيد المصري البورسعيدي إلى 4 نقاط في المركز الرابع، ليغادر الفريقان البطولة بعدما حسم سيراميكا كليوباترا بطاقة التأهل الثانية من المجموعة خلف البنك الأهلي المتصدر.