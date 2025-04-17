الدوري السعودي.. الهلال يكتسح الخليج بمشاركة محمد شريف

اكتسح فريق الهلال ضيفه الخليج بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب المملكة آرينا، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري محمد شريف بديلًا مع الخليج أمام الهلال، وذلك في الدقيقة 68، بعدما جلس على مقاعد البدلاء منذ بداية اللقاء.

مباراة الهلال ضد الخليج

قص سالم الدوسري شريط أهداف مباراة الهلال ضد الخليج، وذلك في الدقيقة السادسة والعشرين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بهدف للا شيء.

وفي الشوط الثاني، عاد سالم الدوسري ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الرابعة والثمانين، ثم تمكن المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش من هز شباك الخليج وتسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الثامنة والثمانين، مؤكدًا فوز الهلال بثلاثية نظيفة.

أرقام محمد شريف مع الخليج

بذلك، شارك محمد شريف في 18 مباراة مع فريق الخليج في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 61 نقطة، ليظل في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما تجمد رصيد الخليج عند 33 نقطة في المركز العاشر.