بمسرح الجنوب.. فوبيا في قنا والدورة التاسعة تواصل الورش التدريبية

قدم مهرجان المسرح الدولى لشباب الجنوب اليوم الخميس، العرض المسرحى العراقي "فوبيا"، بنادى الفتيات بقنا، ضمن عروض مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة، المقامة برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحين الأفارقة، بمحافظة قنا، فى الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجارى.

فوبيا يلقي الضوء على الهموم الإنسانية في المجتمعات العربية

"فوبيا" عرض لفرقة اللوغوس الفنية العراقية، والذي تدرو أحداث العرض حول الهموم الإنسانية التي تعيشها المجتمعات العربية في ظل الظروف الراهنة، ويركز العرض على أن الإنسان خلق ليعيش حياة كريمة، ويجب ان يكون له دور في تحقيق هذه الحياة.

نص "فوبيا" معد من أربعة نصوص للراحل سعد هدابي، إخراج حسين الذهبى، ومن بطولة: كرار حيدر صالح، قيس عوده قاسم، زين العابدين فراس.

وفى نفس السياق تواصل الورش التدريبية للمهرجان فعالياتها بقصر ثقافة قنا، التي تتضمن: ورشة "التمثيل" للمخرج أحمد السيد، ورشة "التأليف بإستخدام التراث" للكاتب بكري عبد الحميد، ورشة "الإضاءة والديكور" للمهندس أبو بكر الشريف، ورشة "المكياج" للفنانة الجزائرية حكيمة جلايلي، ورشة "صناعة العرائس" للمخرج أحمد اب طالب.

تحمل الدورة التاسعة اسم د. عايدة علام، ويحتفل المهرجان هذا العام بالمسرح الفلسطيني تحت شعار «المسرح مقاومة»، وبرعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.