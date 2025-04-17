ترامب:واثق تماما بإمكانية التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي للرسوم الجمركية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بداية محادثاته مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في البيت الأبيض اليوم الخميس، إنه "واثق تماما" من أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية والتجارة.

وأوضح ترامب - بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية -: "لن تكون هناك أي مشاكل في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية، ولن تكون هناك أي مشاكل مع أي طرف"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى "اتفاق جيد" مع الصين بشأن الرسوم الجمركية.

وأشاد ترامب بميلوني، قائلا: "أعتقد أنها رئيسة وزراء عظيمة، إنها تؤدي عملا رائعا"، مضيفا أنه يعرفها "منذ بداية" توليها منصب رئيسة الوزراء، ووصف الرئيس الأمريكي ميلوني بأنها "واحدة من قادة العالم الحقيقيين".

من جانبها، قالت ميلوني، خلال الاجتماع، إنها واثقة من إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية، وأضافت: "يمكننا إيجاد أرضية مشتركة، إنني لا أؤيد القومية الغربية، ولكن بإمكاننا أن نخرج أقوى، فنحن نريد تقوية جانبي الأطلسي".

وقالت ميلوني: "أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث بصراحة والتوصل إلى حل وسط"، وتابعت: "أود دعوة الرئيس ترامب لزيارة رسمية لبلدنا، ونود تنظيم لقاء مع أوروبا"، موضحة أن إيطاليا تعتزم الوصول إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري.