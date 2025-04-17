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الخميس 17 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة توقيع طالب وطالبة بالإعدادية على ورقة زواج عرفي بالشرقية

المتهمة
المتهمة
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام طالب وطالبة بإحدى المدارس الإعدادية بالتوقيع على ورقة من كراسة الدراسة كقسيمة زواج عرفى بينهما. 

فى إطار جهود كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام طالب وطالبة بإحدى المدارس الإعدادية بالتوقيع على ورقة من كراسة الدراسة كقسيمة زواج عرفى بينهما، مناشدةً أولياء الأمور بتوخى الحذر.

الأمن يفحص الواقعة 

بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره وعدم وجود ثمة بلاغات أو وقائع فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى نشوب مشاجرة بين (القائمة على النشر – مقيمة بمحافظة الشرقية ) ومسئولى شئون الطلبة بإحدى المدارس الإعدادية المشتركة بالشرقية أثناء قيامهما بتقديم أوراق نجلها للإلتحاق بالمدرسة لعدم استيفائها الأوراق المطلوبة، فقامت على إثر ذلك بنشر مقطع الفيديو المشار إليه فى إطار الضغط على إدارة المدرسة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب.

زواج عرفي كشف حقيقة مقطع فيديو طالب وطالبة بإحدى المدارس