زيلينسكى: أوكرانيا وأمريكا قد توقعان مذكرة تفاهم بشأن صفقة المعادن اليوم

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه من المحتمل أن توقع أوكرانيا والولايات المتحدة مذكرة تفاهم بشأن صفقة المعادن الأرضية، اليوم الخميس.

وأكد زيلينسكى أهمية الاجتماعات الفنية مع الولايات المتحدة، مضيفًا “قبل أيام قليلة، اقترح الجانب الأمريكي اتخاذ خطوة أخرى، وهي توقيع مذكرة تفاهم، ولدينا نوايا إيجابية، لذا، يمكن توقيع المذكرة إلكترونيًا اليوم”.

وأضاف أن نائب رئيس الوزراء يعمل الآن على نص الاتفاقية، قائلًا إن الجانبين يعملان على التوصل إلى اتفاق أكثر شمولًا، والذي سيحتاج إلى مراجعة برلمانية وإجراءات قانونية.

وكان الرئيس الأوكراني، قد صرح أمس أول الثلاثاء، بأن المحادثات التي جرت مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق المعادن أحرزت تقدمًا، وستستمر خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف زيلينسكي “المفاوضات التي أجريت كانت إيجابية، حيث أجرى الفريق التقني الاجتماع، وستستمر الاجتماعات على هذا المستوى خلال الأسبوع الجاري بأشكال مختلفة، حتى الآن أكمل الجانبان اجتماعاتهما بشكل إيجابي، أعتقد أن هذه نتيجة جيدة”.