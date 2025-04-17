الخارجية الروسية: تعليق حظر «طالبان» يفتح الطريق للشراكة مع كابول

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن تعليق المحكمة العليا الروسية الحظر على أنشطة حركة «طالبان» يفتح الطريق لإقامة شراكة كاملة مع كابول خدمةً لمصالح الشعبين الروسي والأفغاني.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن رفع صفة الإرهاب عن حركة طالبان يفتح الطريق لإقامة شراكة كاملة مع كابول، بما يخدم مصالح الشعبين الروسي والأفغاني.

وأضافت أن روسيا تهدف إلى بناء علاقات متبادلة المنفعة مع أفغانستان بجميع المجالات، بما في ذلك مكافحة المخدرات والإرهاب.

وفي وقت سابق من اليوم، قررت المحكمة العليا في روسيا، تعليق الحظر المفروض على أنشطة حركة "طالبان" الأفغانية في البلاد والقرار يدخل حيز التنفيذ على الفور.

وأفادت النيابة العامة الروسية أن التعديلات التي طرأت على التشريعات الروسية تسمح بتعليق الحظر على حركة طالبان (المدرجة تحت عقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) إذا توقفت عن الدعاية والتبرير ودعم الإرهاب الموجه ضد مصالح روسيا.

وفي ديسمبر من العام الماضي، اعتمدت روسيا قانونًا يقضي بتعديل بعض القوانين التشريعية، كما أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الوثيقة تتضمن آلية لتعليق صفة الإرهاب لمنظمة معينة، وهو الأمر الذي يمكن تطبيقه أيضا على حركة "طالبان.

يذكر أن حركة طالبان، كانت قد كثفت هجومها ضد قوات الحكومة الأفغانية في أوائل أغسطس 2021، ودخلت العاصمة كابول في 15 أغسطس، لتعلن في اليوم التالي انتهاء الحرب.