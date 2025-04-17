شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب العشرات، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن 4 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون، إثر غارة جوية شنها طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي على منزل في شارع غزة القديم في جباليا البلد بمدينة غزة.

كما استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون شرق المدينة، فيما استشهد عدد آخر من الفلسطينيين وأصيب العشرات بعضهم في حالة خطيرة، إثر قصف إسرائيلي على منطقة الشعف بحي التفاح شمال شرق غزة، كما استشهد بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة قيزان رشوان جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.