احتفالات عيد القيامة.. الأقباط يستعدون لأقدس أيام السنة بأجواء روحانية تملأ الكنائس

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استعداداتها للاحتفال بعيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط أجواء روحانية تسودها المحبة والفرح، ويأتي العيد هذا العام بعد فترة صوم كبيرة استمرت 55 يومًا، ويُعد من أهم الأعياد المسيحية.

تجهيزات داخلية وخارجية للكاتدرائية

شهدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حركة واسعة لتنظيف وتزيين الكنيسة، شملت ترتيب المقاعد وتزيين المذبح بالزهور، بالإضافة إلى تعليق الزينة والأنوار داخل صحن الكنيسة وخارجها. وتم إعداد أماكن مخصصة لاستقبال الزوار وكبار الشخصيات.

ترتيبات أمنية مشددة بالتعاون مع الجهات المختصة

بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تم وضع خطة أمنية محكمة لتأمين محيط الكاتدرائية، تشمل نقاط تفتيش وبوابات إلكترونية، وانتشار أمني مكثف لضمان سلامة المحتفلين، خصوصًا في ليلة العيد التي تشهد توافدًا كثيفًا من المصلين.

مشاركة البابا تواضروس الثاني

من المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة مساء السبت، بمشاركة لفيف من الأساقفة والكهنة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والسياسية.

دعوات للمحبة والسلام بين أبناء الوطن

وجهت الكنيسة دعوات لجميع أبناء الوطن للمشاركة في الأجواء الاحتفالية بروح من المحبة والوحدة، مؤكدة أن عيد القيامة يمثل رسالة أمل وانتصار على الموت، ويجسد قيم التسامح والسلام التي تدعو لها جميع الأديان.

تغطية إعلامية ومشاركة جماهيرية واسعة

تهتم وسائل الإعلام بتغطية الفعاليات الدينية الخاصة بعيد القيامة، ومن المتوقع نقل القداس مباشرة عبر القنوات الرسمية، إلى جانب تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشارك المصريون التهاني بهذه المناسبة.