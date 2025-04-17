برونو فيرنانديز يقود تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليون بالدوري الأوروبي

أعلن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أولمبيك ليون الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، نظيره ليون على ملعب أولد ترافورد، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليون

يقود برونو فيرنانديز تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليون، رفقة الحارس الكاميروني أندريه أونانا والمغربي نصير مزراوي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين مانشستر يونايتد وليون في ربع نهائي الدوري الأوروبي، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين.

تأهل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعدما أقصى ريال سوسيداد الإسباني، بعد الفوز عليه بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ16.

بينما اكتسح أولمبيك ليون نظيره ستيوا بوخارست الروماني بنتيجة 7-1 في دور الستة عشر، قبل أن يضرب موعدًا أمام اليونايتد.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليون

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، ليني يورو

خط الوسط: ديوجو دالوت، كارلوس كاسيميرو، مانويل أوجارتي، باتريك دورجو

وفي الهجوم: برونو فيرنانديز، راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو.