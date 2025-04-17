بالفيديو.. لحظة تكريم طه دسوقي وعصام عمر في مهرجان الفضاءات المسرحية

رصدت عدسة البوابة نيوز، فعاليات حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، حيث شهد حفل الختام تكريم عدد من نجوم الفن ومن أبرزهم طه دسوقي وعصام عمر.

يذكر أن آخر أعمال طه دسوقي وعصام عمر كان فيلم “سيكو سيكو”، وهو من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، ويدور حول رحلة مليئة بالمغامرات بين شخصيتي طه دسوقي وعصام عمر، اللذين يجدان نفسيهما في سلسلة من المواقف الطريفة وغير المتوقعة. ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، خاصة مع الشعبية المتزايدة لأبطاله في الأعمال الكوميدية الحديثة.