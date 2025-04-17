قرارات لجنة الانضباط في CAF.. تغريم بيراميدز والترجي وصن داونز

اجتمعت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) لمناقشة عدة أمور. وفيما يلي ملخص قراراتها:



غرامات مالية

تغريم الترجي التونسي 150 الف دولار وتغريم صن داونز 100 الف دولار

غرامة بيراميدز

وتغريم بيراميدز 15 الف دولار وتغريم الجيش الملكي 20 الف دولار ومباراة بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ

غرامة مولودية الجزائر

تغريم مولودية الجزائر 140 الف دولار ومباراتين بدون جمهور وإيقاف مساعد المدرب 4 مباريات ولاعب بالفريق مباراة

تغريم اورلاندو بيراتس 70 الف دولار وإيقاف لاعبين مباراة واحدة ومسئول بالفريق 4 مباريات

تغريم اتحاد العاصمة 25 الف دولار ومباراة بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ لمدة عام