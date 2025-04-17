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الخميس 17 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نوران جوهر تتأهل لنهائى بطولة الجونة الدولية للإسكواش

نوران جوهر
نوران جوهر
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تأهلت نوران جوهر، لاعبة بالم هيلز والمصنفة الأولى عالميًا الى نهائى بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025، بعد الفوز على هانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالميًا فى مباراة مصرية خالصة، وذلك بنتيجة 3/1.

وفازت نوران جوهر بعد ريمونتادا على هانيا الحمامى وتأهلت الى نهائى بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد ماراثون استمر 92 دقيقة، بنتيجة 3/2.

نتائج الأشواط


وجاءت نتيجة الأشواط، كالتالي:

9/11، 11/6، 7/11، 13/11، 11/8

بهذا الفوز تأهلت نوران جوهر لنهائى بطولة الجونة البلاتينية الدولية، والتى تستضيفها المدينة فى الفترة بين 12 ابريل وحتى 18 من الشهر ذاته بمجموع  جوائز 400 ألف دولار، لمواجهة الفائز من لقاء الأمريكية أوليفيا ويفر المصنفة الرابعة والمصرية أمينة عرفى صاحبة الـ 17 عام. 

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