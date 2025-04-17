الدقهلية تحدد مساحات زراعة الأرز وتوجه تحذيرات للمزارعين

ترأس اللواء عماد الدين عبد الله، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، اجتما تفعيل القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2025،الصادر بشأن تنظيم زراعة الأرز وحصر المشاتل المخالفة والصادر عن وزير الموارد المائية والري، والخاص بتحديد المساحات المسموح بزراعتها بالأرز خلال الموسم الزراعي لهذا العام.

جرى خلال الاجتماع مناقشة تفعيل القرار الوزاري وذلك من خلال حصر دقيق للمساحات المخصصة لزراعة الأرز، ومتابعة تنفيذ التوزيع المعتمد لهذه المساحات، وحصر مشاتل الأرز المخالفة على مستوى المحافظة، تمهيدًا لاستصدار قرارات إزالة فورية لها، في إطار تطبيق القانون ومنع التعديات على الموارد المائية.

تقارير أسبوعية لمحافظ الدقهلية بشأن موقف زراعة الأرز

وتقرر خلال الاجتماع إعداد تقارير أسبوعية تُرفع إلى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تتضمن موقف الإزالات المنفذة لمشاتل الأرز غير المرخصة، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها تجاه المخالفين، وعلى رأسها تحصيل تكاليف الإزالة منهم، بما يحقق الردع العام ويؤكد على هيبة الدولة في تطبيق القانون.

إزالة فورية للمخالفين وتحميلهم نفقات الإزالة

كما تقرر القيام بالمتابعة الدورية والمستمرة من قبل جميع الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالتعليمات الوزارية وتنظيم زراعة الأرز بما يحقق التوازن المطلوب بين احتياجات المواطنين من المحصول، والحفاظ على موارد الدولة من المياه مشيرا ان المحافظة لن تتهاون مع أية مخالفات في هذا الشأن، وأن هناك تعليمات صارمة بسرعة التعامل مع المشاتل المخالفة، والبدء الفوري في تنفيذ قرارات الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

حضر الاجتماع النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة كلا من رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية، ومدير مديرية الزراعة، وعدد من رؤساء المراكز، ومدير إدارة البيئة بالمحافظة، فضلًا عن رؤساء أقسام الأراضي والمياه بالإدارات الزراعية المختلفة.

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