استقلال سوريا.. أبرز 10 أحداث وقعت في 17 أبريل حول العالم

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بأحداث وقعت في مثل هذا اليوم، السابع عشر من إبريل، الذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

و تستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية، مجموعة من أبرز الأحداث المهمة التي شهدتها دول العالم في مثل هذا اليوم، كالتالي:

1521 – محاكمة مارتن لوثر في مجلس فورمس



بدأت محاكمة مارتن لوثر بتهمة الهرطقة بسبب كتاباته التي انتقدت الكنيسة الكاثوليكية، مما أدى لاحقًا إلى انطلاق حركة الإصلاح البروتستانتي.

1790 – وفاة بنجامين فرانكلين

توفي بنجامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، والذي كان عالمًا ومخترعًا ودبلوماسيًا بارزًا، عن عمر يناهز 84 عامًا.

1946 – استقلال سوريا

غادرت آخر القوات الفرنسية الأراضي السورية، معلنةً نهاية الانتداب الفرنسي وبداية استقلال سوريا، ويُحتفل بهذا اليوم كعيد الجلاء.

1961 – غزو خليج الخنازير في كوبا

قامت مجموعة من المنفيين الكوبيين، بدعم من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بمحاولة فاشلة للإطاحة بحكومة فيدل كاسترو في كوبا.

1970 – عودة أبولو 13 إلى الأرض



بعد تعرض المركبة الفضائية أبولو 13 لعطل خطير، نجح رواد الفضاء في العودة سالمين إلى الأرض، في واحدة من أبرز عمليات الإنقاذ في تاريخ الفضاء.

1975 – سقوط بنوم بنه بيد الخمير الحمر

استولى الخمير الحمر على العاصمة الكمبودية بنوم بنه، مما أدى إلى بداية نظام بول بوت الوحشي الذي تسبب في مقتل حوالي 1.7 مليون شخص.

1988 – معركة تحرير الفاو

أطلقت القوات العراقية عملية "رمضان مبارك" لاستعادة شبه جزيرة الفاو من القوات الإيرانية خلال الحرب العراقية الإيرانية، ونجحت في تحقيق ذلك خلال 48 ساعة.

1989 – بداية احتجاجات ساحة تيانانمن في الصين

بدأ الطلاب في بكين تجمعات لإحياء ذكرى هو ياوبانغ، والتي تطورت لاحقًا إلى احتجاجات واسعة النطاق في ساحة تيانانمن.

2004 – اغتيال عبد العزيز الرنتيسي



قُتل عبد العزيز الرنتيسي، أحد قادة حركة حماس، في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

2014 – اكتشاف كوكب Kepler-186f

أعلنت وكالة ناسا عن اكتشاف الكوكب Kepler-186f، أول كوكب بحجم مشابه للأرض يقع في المنطقة القابلة للسكن حول نجم آخر.