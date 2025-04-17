"علامة تعجب" عرض إيطالي يثير إعجاب القناوية.. صور

أثار العرض المسرحى "علامة تعجب" لفرقة بالو أفاتانيو للترفية الإيطالية، اعجاب أهالى قرية الترامسة بمحافظة قنا، وذلك ضمن عروض مسرح الطفل فى المهرجان المسرح الدولى لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحين الأفارقة، والمقام حاليا بمحافظة قنا من الفترة 15 إلى 20 أبريل الجارى.

علامة تعجب.. كوميديا صمتاء

"علامة تعجب!" تأليف وأداء وإخراج باولو أفاتانيو، الذي يقدم عروضًا كوميدية بصرية سريالية، مع أنواع مختلفة من الشخصيات وأساليب مختلفة تمامًا، "التمثيل الصامت مع الموسيقى والضوضاء، والرطانة، وإيقاع الجسم، والمسرح الهزلي غريب الأطوار.

كما تضمن برنامج الفعاليات فى قرية الترامسة عروض "المكتبة المتنقلة" التى قدمها الفنان ربيع زين أخصائى مشروع المكتبة المتنقلة، بمؤسسة مصر الخير، وتضمنت جلسات حكى تربوى، ألعاب تربوية، قراءة حرة، لتشجيع الأطفال على القراءة والتوعية والتثقيف، وتطوير القدرات الإبداعية خاصة المهارات التي تعزز مفهوم حرية التعبير عن النفس، وقد لاقت العروض تفاعل كبير من الأطفال.

تحمل الدورة التاسعة اسم د. عايدة علام، ويحتفل المهرجان هذا العام بالمسرح الفلسطيني تحت شعار «المسرح مقاومة»، وبرعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.