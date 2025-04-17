الصومال: تنفيذ غارة جوية تستهدف قوارب أسلحة للإرهابيين في المياه الداخلية

استهدفت غارة جوية دقيقة نفذتها القوات الصومالية قوارب محملة بالأسلحة كانت في طريقها إلى الميليشيات الإرهابية، وذلك في المياه الداخلية للصومال.

وذكرت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية أن هذه العملية الناجحة تم تنفيذها بالتعاون مع القوات الأمريكية، حيث استهدفت الغارة قاربا لا يحمل علم دولة رسمية إلى جانب قارب صغير كان يقدم له الدعم، وكلاهما كان محملا بأسلحة وذخائر متطورة تشكل تهديدا مباشرا لأمن الصومال واستقراره، إضافة إلى تهديد أمن شركاء الصومال الدوليين الداعمين لمسيرة بناء السلام.

وأضاف البيان، أن التقييمات الأولية أكدت نجاح الضربة الجوية في تحقيق أهدافها، حيث أسفرت عن تدمير القوارب بشكل كامل ومقتل جميع العناصر الإرهابية التي كانت عليه، دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوف المدنيين.

وأشار إلى أن الحكومة الصومالية تؤكد أن هذه العملية تأتي في إطار استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الإرهاب، وردع أي محاولات من قبل الجماعات المتطرفة لتغذية العنف داخل البلاد، بالتعاون مع شركائها الدوليين.