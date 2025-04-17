ads
الخميس 17 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال: تنفيذ غارة جوية تستهدف قوارب أسلحة للإرهابيين في المياه الداخلية

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استهدفت غارة جوية دقيقة نفذتها القوات الصومالية قوارب محملة بالأسلحة كانت في طريقها إلى الميليشيات الإرهابية، وذلك في المياه الداخلية للصومال.

وذكرت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية أن هذه العملية الناجحة تم تنفيذها بالتعاون مع القوات الأمريكية، حيث استهدفت الغارة قاربا لا يحمل علم دولة رسمية إلى جانب قارب صغير كان يقدم له الدعم، وكلاهما كان محملا بأسلحة وذخائر متطورة تشكل تهديدا مباشرا لأمن الصومال واستقراره، إضافة إلى تهديد أمن شركاء الصومال الدوليين الداعمين لمسيرة بناء السلام.

وأضاف البيان، أن التقييمات الأولية أكدت نجاح الضربة الجوية في تحقيق أهدافها، حيث أسفرت عن تدمير القوارب بشكل كامل ومقتل جميع العناصر الإرهابية التي كانت عليه، دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوف المدنيين.

وأشار إلى أن الحكومة الصومالية تؤكد أن هذه العملية تأتي في إطار استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الإرهاب، وردع أي محاولات من قبل الجماعات المتطرفة لتغذية العنف داخل البلاد، بالتعاون مع شركائها الدوليين.

القوات الصومالية الميليشيات الارهابية القوات الأمريكية مكافحة الإرهاب