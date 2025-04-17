مى فاروق تطرح "اللى شافنا" خامس أغنيات ألبوم "تاريخى"

تعود النجمة مي فاروق، وتستكمل طرح أغنيات ألبومها الجديد "تاريخى" الذى بدأت فى إطلاقه مع بداية العام، وطرحت أغنيتها الخامسة بعنوان "اللى شافنا"، وهى الآن علي اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند.. أغنية "اللى شافنا"، تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن قصة حب، تربط بين ثنائى دافعهما المشترك هو السعادة.

ألبوم مي فاروق "تاريخى"

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها "تاريخى" وكانت بعنوان "باركوا " كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، والثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات، و الثالثة "ميزنى"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والرابعة "كان نفسي أقابلك"، كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف.

ومن المعروف أن النجمة مي فاروق كانت قد كشفت على صفحاتها الخاصة، عبر السوشيال ميديا عن تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد "تاريخي"، ونشرت صورة الـ cover وأوضحت أنه سيضم 9 اغنيات.. تقول كلمات أغنية "اللى شافنا":..

كلمات أغنية "اللى شافنا"

اللى شافنا مرة مع بعض وعرفنا

إكتشفنا حب روحنا وإختلافنا

قال علينا قال يا بخت الحُب بينا

من حلاوة الشوق طبيعى يبان علينا

أنت فرحه فرحه بتشوفها ف عينيا

أنت لحظه لحظه حلوة تمُر بيا

و أنت أملى لسنين جاية

أنت ونسى ف لياليا

يا أغلىّ الناس على قلبى

بدرجة ميه فى الميه

النهارده وللا بُكرة وللا بعده

قلبى عُمره قلبى عُمره ماينسىّ وعده

أى جنة مهما حد فى يوم وصفها

اللى سامع بس عنها غير اللى شافه