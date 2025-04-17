هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين

قررت النائبة هادية حسني رئيس اتحاد الريشة الطائرة، الترشح في انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية.

خطة استراتيجية حقيقية

وأكدت "حسني" عبر منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنها قررت الترشح لهذا المنصب من أجل عمل خطة استراتيجية حقيقية من أجل أولمبياد لوس انجلوس 2028 على أن تتضمن هذا الخطة الدعم الفني والإجتماعي والتسويقي والإعلامي بخلاف الدعم السياسي الذي اكتسبه الكثير منا بالتواجد والعمل مع مؤسسات الدولة السيادية والبرلمانية.

انتخابات لجنة اللاعبين الأولمبيين

وأضافت أن الانتخابات على مقعدي الرئيس والنائب ستكون داخلية بعد انتخاب أعضاء اللجنة.

ومن المقرر أن تقام انتخابات لجنة اللاعبين الأولمبيين يوم الخميس المقبل الموافق 24 أبريل الجاري، على أن يكون آخر يوم لتقديم طلبات الترشح هو الثلاثاء المقبل الموافق 22 من نفس الشهر.

اشترطت لجنة اللاعبين الأولمبيين

واشترطت لجنة اللاعبين الأولمبيين الحالية برئاسة آية مدني عدة اشتراطات وهي:

1- لجنة اللاعبين الأولمبيين يجب ألا تقل عن 5 أعضاء.

2- ألا يقل عمر المترشح عن 18 عاما.

3- ألا يكون المرشح قد تم توقيع أي عقوبة عليه بسبب مخالفة لوائح مكافحة المنشطات.

4- يجب أن تتكون اللجنة من أغلبية اللاعبين الذين شاركوا وقت انتخابهم أو ترشيحهم على الأقل في بطولات على المستوى الدولي "بطولات العالم" أو المستوى الأولمبي في أحد أولمبياد "ريو دي جانيرو 2016 - طوكيو 2020 - باريس 2024".

وأكدت اللجنة أن التصويت سيكون مقتصرا على اللاعبين الأولمبيين الذين شاركوا في أحد الدورات الأولمبية الثلاث الأخيرة.