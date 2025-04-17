الأمم المتحدة تدين عدوان الاحتلال على المستشفى المعمداني في غزة

أدانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة، تلالينج موفوكينج، اليوم الخميس، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني، وهو آخر مستشفى عامل في شمال قطاع غزة.

وقالت موفوكينج - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" -: "لا تزال أشهر العنف الشرس تُصعب تقديم خدمات الرعاية الصحية في نظام منهك بالفعل، أشعر بالفزع لمعرفة أن الحرب على المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية والمدنيين مستمرة، ما يجعل تقديم الخدمات الصحية أكثر استحالة".

وكان المستشفى الأهلي المعمداني قد تعرض لقصف إسرائيلي في 13 أبريل الجاري، ما أدى إلى تدمير قسم الطوارئ، واستشهاد طفل فلسطيني بسبب عدم توفر الرعاية المناسبة.