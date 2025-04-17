أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم.. بيتكوين تواصل الارتفاع وسولانا تقود المكاسب

شهدت سوق العملات الرقمية اليوم ارتفاعات جماعية في الأسعار، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين وعودة الثقة تدريجيًا إلى الأسواق الرقمية.

وجاءت معظم العملات المشفرة الرئيسية باللون الأخضر، وسط أداء لافت من سولانا وبيتكوين كاش.

بيتكوين تستعيد عافيتها

سجلت عملة بيتكوين (BTC) ارتفاعًا بنسبة 2.16% خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل سعرها إلى 85،132.6 دولارًا، بحجم تداول يومي بلغ 25.42 مليار دولار، بينما بلغت القيمة السوقية الإجمالية نحو 1.69 تريليون دولار.

إيثريوم تتماسك فوق 1600 دولار

تقدمت إيثريوم (ETH) بنسبة 4.13% لتسجل 1،610.37 دولارًا، بحجم تداول يناهز 14.08 مليار دولار، وقيمة سوقية تقترب من 193.78 مليار دولار.

كما حافظت على استقرارها عملات مثل تيثر (USDT) عند مستوى 0.9998 دولار وUSDC عند 1.0002 دولار، وسط تداولات مرتفعة تعكس استخدامها الواسع في عمليات التحويل والتداول.

سولانا تتصدر المشهد

حققت سولانا (SOL) أعلى نسبة مكاسب بين العملات الكبرى، حيث قفزت بنسبة 8.11% لتسجل 135.376 دولارًا، بدعم من ارتفاع الاهتمام بالمشاريع المبنية على شبكتها.

أداء بارز لريبل وبي إن بي

ارتفعت ريبل (XRP) إلى 2.0943 دولارًا بزيادة 1.97%، بينما سجلت بينانس كوين (BNB) سعرًا قدره 592 دولارًا مرتفعة بنسبة 2.62%، في ظل نشاط ملحوظ على المنصات المرتبطة بهما.

مكاسب متفاوتة لباقي العملات

دوج كوين (DOGE): صعدت بنسبة 5.33% إلى 0.1587 دولارًا

كاردانو (ADA): ارتفعت بنسبة 5.27% لتصل إلى 0.6276 دولارًا

تشاين لينك (LINK): تقدمت بنسبة 5.70% إلى 12.63 دولارًا

بيتكوين كاش (BCH): سجلت ارتفاعًا قويًا بنسبة 6.29% لتبلغ 334.92 دولارًا

أكثر العملات نشاطًا

سجلت عملات مثل GALA وTRUMPo وPEPE وSHIB نشاطًا ملحوظًا، حيث تراوحت مكاسبها بين 3% و6%، بينما تراجعت بعض العملات مثل OM بأكثر من 13% وBABY التي هبطت بنسبة صادمة بلغت -72.91%.