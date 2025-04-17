وزيرة التنمية المحلية تستعرض الخطة التدريبية السنوية الجديدة لمركز سقارة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً، اليوم، مع الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف علي مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية كافة جهود و أنشطة مركز سقارة خلال الربع الأول من عام 2025، ومن بينها متابعة الموقف التنفيذي لتطوير مبني سقارة والموقف الإنشائي للمركز ومقترحات اعتماد عدد من الحقائب العلمية التدريبية والخطة التدريبية السنوية ومؤشرات الأداء وتلبية احتياجات المحافظات، والإطلاع على نتائج أعمال المقابلات للخبراء والمدربين المرشحين للعمل بالمركز.

كما تابعت الدكتورة منال عوض مع المشرف علي مركز سقارة للتدريب ملفات التعاون الحالية مع وزارة الشباب والرياضة وكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة وجامعة بنها وتنفيذ توجيهات السيدة وزيرة التنمية المحلية في تنفيذ برنامج تدريبي لـ250 من القيادات بالمحافظات ، والتعاون مع المجلس الوطني للتدريب لتدريب 2000 متدرب بمختلف محافظات الجمهورية وكذا بدء أعمال لجان منتدي السياسات العامة بسقارة ، كما استعرضت الدكتورة منال عوض كذلك جهود المركز فيما يخص أعمال وقرارات اللجان العملية وضم خبراء جدد إلى اللجنه العلمية بالإضافة إلي التعاون مع بعض شركاء التنمية .

ومن جانبها أشادت د.منال عوض بالجهود التي يقوم بها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لتطوير قدرات العاملين بالإدارة المحلية في مختلف محافظات الجمهورية، وتمكين الكوادر المحلية من الشباب بما يواكب متطلبات وجهود عملية التنمية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا في سبيل دعم و تطوير العاملين بالمحليات وبناء قدراتهم وخلق صف ثاني في جميع القطاعات والإدارات المختلفة بما يواكب متطلبات المستقبل باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة.

ومن جانبه تقدم الدكتور عصام الجوهري بخالص شكره وتقدير للدعم الذي تقدمه السيدة وزيرة التنمية المحلية لمركز سقارة وجميع الكوادر المحلية بالمحافظات وتأهيل العنصر البشري و تنفيذ رؤية واستراتيجية مركز سقارة خلال الفترة القادمة.