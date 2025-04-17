ads
الخميس 17 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيراميكا يتقدم على زد في الشوط الأول بثلاثية نظيفة

زد ضد سيراميكا -
زد ضد سيراميكا - أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا على نظيره زد بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

رغم استحواذ زد على الكرة، نجح سيراميكا في هز شباك منافسه بثلاث أهداف في أول 30 دقيقة من الشوط الأول.

مباراة زد ضد سيراميكا

افتتح محمد رضا بوبو التسجيل في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف محمود زلاكة الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وعزز إبراهيم محمد تقدم سيراميكا على زد بهدف ثالث في الدقيقة 22، ليقرب فريقه من التأهل للدور المقبل ببطولة كأس عاصمة مصر.

يتذيل فريق زد جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر برصيد نقطة وحيدة، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث وفي رصيده 4 نقاط.

سيراميكا زد ضد سيراميكا مباراة زد ضد سيراميكا كأس عاصمة مصر اخبار زد اخبار نادي زد