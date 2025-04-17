سيراميكا يتقدم على زد في الشوط الأول بثلاثية نظيفة

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا على نظيره زد بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

رغم استحواذ زد على الكرة، نجح سيراميكا في هز شباك منافسه بثلاث أهداف في أول 30 دقيقة من الشوط الأول.

مباراة زد ضد سيراميكا

افتتح محمد رضا بوبو التسجيل في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف محمود زلاكة الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وعزز إبراهيم محمد تقدم سيراميكا على زد بهدف ثالث في الدقيقة 22، ليقرب فريقه من التأهل للدور المقبل ببطولة كأس عاصمة مصر.

يتذيل فريق زد جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر برصيد نقطة وحيدة، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث وفي رصيده 4 نقاط.