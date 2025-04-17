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الخميس 17 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة غزل المحلة والمصري

مباراة غزل المحلة
مباراة غزل المحلة ضد المصري البورسعيدي
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حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة غزل المحلة والمصري البورسعيدي، المقامة بينهما حاليًا على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة والمصري بلا أهداف، بعد استحواذ متبادل على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب.

مباراة غزل المحلة والمصري 

بدأ المصري محاولاته الهجومية مبكرًا، لكن حارس غزل المحلة ودفاعه منعت هز الشباك في شوط المباراة الأول.

ويحتاج غزل المحلة للفوز على المصري بفارق أهداف كبير، لضمان تأهله إلى الدور المقبل في كأس عاصمة مصر.

ويحتل غزل المحلة وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر، برصيد 4 نقاط، خلف البنك الأهلي متصدر الترتيب، بينما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الرابع وفي رصيده 3 نقاط، في مجموعة تضم فريقي زد وسيراميكا كليوباترا.

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