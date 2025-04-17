التحالف الوطني للعمل الأهلي ينظم ندوة لسيدات قرية العيادية فى الدقهلية

نظم مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية العيادية مركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية بعنوان “من أجل أسرة أكثر صحة”، وذلك في إطار جهود المركز لزيادة الوعي الصحي لدى الأسر وتعزيز مفاهيم التغذية السليمة في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية برئاسة الدكتور جمال شيحة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

من أجل أسرة أكثر صحة.. ندوة لسيدات قرية العيادية فى الدقهلية

حاضر في الندوة الدكتورة سمر محمود رزق، مدرس واستشاري التغذية العلاجية، حيث قدمت مجموعة من النصائح والإرشادات التوعوية حول أهمية التغذية الصحية للأسرة وللمرأة بصفة خاصة، وكذلك دور العادات الغذائية السليمة في الوقاية من الأمراض ودور الأم في توفير التغذية السليمة لأطفالها.

كما استعرضت أهمية بناء نمط غذائي متوازن للأسرة، خاصة في مراحل الطفولة، مؤكدة أن التغذية السليمة هي خط الدفاع الأول ضد الأمراض المزمنة.

شاركت في الندوة الدكتورة أميرة البيه، مدير جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، وتحدثت عن الدور الحيوي لجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، في علاج مرضى الكبد بالمجان، وتوفير كل سبل الدعم الصحي والرعاية الطبية اللازمة من خلال مقر الجمعية بالمنصورة وفروعها المنتشرة بمحافظة الدقهلية.

التعاون المشترك بين الجمعية والتحالف الوطني

وأكدت البيه على أهمية التعاون المشترك بين الجمعية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي كان له دورا كبيرا في دعم الجمعيات الأهلية، وتمكينها من الوصول بالخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية إلى الفئات الأكثر احتياجًا بالقري، وتوفير كل الوسائل الممكنة لتعزيز جهود العمل الأهلي في مجال الصحة والتعليم.



شهدت الندوة حضورًا كبير من سيدات قرية العيادية، وتخللتها مناقشات عديدة حول الصحة العامة والأساليب المثلى لرعاية الأسرة، كما حرص المركز على استقبال الأطفال بالقرية وتنظيم فعاليات ترفيهية لهم، وتوزيع الهدايا في جو من البهجة والتفاعل المجتمعي.

كما شارك في الندوة طلاب المعهد العالي للتمريض التابع لجمعية رعاية مرضي الكبد بالدقهلية حيث حرصوا علي استقبال السيدات والأطفال وتوفير كل سبل الدعم لهم.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الأنشطة التثقيفية التي ينفذها المركز في سبيل دعم الأسرة المصرية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا الصحية والتربوية.

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