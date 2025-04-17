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الخميس 17 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يهزم طلائع الجيش ويتأهل إلي نهائي كأس مصر لكرة اليد رجال

الزمالك
الزمالك
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تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "رجال"، إلى الدور النهائي من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 24 - 22،في المباراة التي جمعتهما على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

قدم لاعبو الزمالك أداءً مميزًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بنتيجة 10 - 9، وفي الشوط الثاني واصل أبناء ميت عقبة تفوقهم لينتهي اللقاء بفوز الكوماندوز بنتيجة 24 - 22.

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ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في الدور النهائي، غدًا الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، محمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، ماركو ماركيس مدربًا لحراس المرمى، أشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، أشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي".

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