معتز عاطف يلتقي محررى شئون البترول والتعدين لترسيخ جسور التعاون

فى إطار تعزيز التواصل والتعاون المستمر مع الإعلام البترولى، التقى المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمى بإسم الوزارة، السادة محررى شئون البترول والتعدين بالصحف والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء، وذلك بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية، بمشاركة فريق عمل إدارة الإعلام بالوزارة ، فى لقاء موسع هدفه ترسيخ جسور التعاون والتقدير للدور الحيوى الذى يقوم به الإعلام البترولى فى نقل الصورة الحقيقية عن جهود أبناء القطاع فى كل مواقع الإنتاج وتوصيل الرسالة الإعلامية بمهنية ووعى.

وأكد المهندس معتز عاطف خلال اللقاء أن الإعلام شريك رئيسى فى جهود قطاع البترول ومواكبة تطوراته، مشيدًا بالدور المهم الذى يضطلع به الإعلاميون فى نقل المعلومات الصحيحة والمحدثة باستمرار للرأى العام حول دور القطاع ومجهودات أبنائه من العنصر البشرى فى خدمة الاقتصاد القومى والمواطنين، عبر سلسلة القيمة الكاملة لصناعة البترول، بدءًا من الاستكشاف والإنتاج، مرورًا بالتكرير، وصولًا إلى التوزيع وتوعيته بالتحديات والمجهودات المبذولة للحد منها، كما أشار إلى أن قطاع التعدين سيشهد متغيرات إيجابية فى الفترة القليلة المقبلة من خلال التعزيز الكفاءة وزيادة جاذبيته للاستثمار، فى ظل الخطط والإجراءات التى تنفذها الوزارة حاليًا.



وتناول اللقاء عددًا من الملفات المهمة والمستجدات فى قطاعى البترول والتعدين، حيث أجاب المتحدث الرسمى للوزارة عن استفسارات الإعلاميين وتوضيح كافة المعلومات وذلك بشأن الاستعدادات لفصل الصيف، ومحاور الخطة التنفيذية التكاملية مع الوزارات المعنية لضمان استقرار التيار الكهربائى وانتظام إمدادات الغاز الطبيعى، إلى جانب استعراض مايتم لطرح الفرص الاستثمارية الجديدة فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، والخطوات التى تتخذها الوزارة لتحفيز الاستثمار.



كما استعرض المتحدث الرسمى جهود تحفيز الاستثمار فى قطاع التعدين بهدف تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، بالإضافة إلى تجربة الوزارة الناجحة فى الاستعانة بالكفاءات الشابة كمعاونين للقيادات وفي مواقع قيادية، لإعداد جيل جديد مؤهل وقادر على تحمل المسئولية فى المستقبل.

وقد عبّر السادة إعلاميو البترول والتعدين عن تقديرهم لهذه المبادرة التى تعكس اهتمام الوزارة بالتواصل المباشر، وحرصها على توضيح الحقائق ومشاركة المستجدات بشفافية، وأشادوا بأجواء الحوار المفتوح التى سادت اللقاء، مؤكدين على أداء دورهم المهنى فى تغطية جهود القطاع ونقلها للرأى العام بدقة وموضوعية.

كما قامت الأستاذة نهى على ، والأستاذ رامى أبوسمرة من فريق إدارة الإعلام بالوزارة باستعراض التطورات التى شهدتها المنظومة الإعلامية بقطاع البترول والمنصات المختلفة التى تم تطوير أدوارها لإلقاء الضوء على أنشطة قطاع البترول والغاز والتعدين وإظهار جهود أبنائه من فرق العمل فى مواقع الإنتاج، وتوضيح المعلومات بما يستهدف كل المهتمين والمتابعين لنشاط قطاعات الطاقة والبترول والتعدين.



وفى ختام اللقاء، أكد المهندس معتز عاطف حرص الوزارة على استمرار هذه اللقاءات بشكل دورى، إيمانًا بأهمية التواصل البناء مع الإعلاميين، ودورهم المحورى فى بناء جسور الثقة مع الرأى العام.