"تليفوناتنا بقت حتة حديدة".. مواطنون يستغيثون بسبب قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

​تزايدت شكاوى المواطنين في مصر، مؤخرًا، من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن إيقاف تشغيل هواتفهم المحمولة رغم أنها غير خاضعة للرسوم الجمركية، حيث تم تفعيلها قبل تطبيق قرار فرض الرسوم على الأجهزة المستوردة.​

خلفية القرار



أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن بدء تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة اعتبارًا من 1 يناير 2025، مع منح مهلة مدتها 90 يومًا لتسديد الرسوم، تنتهي في 7 أبريل 2025.

وأكد الجهاز، أن القرار لا يُطبق بأثر رجعي، وأن الهواتف التي تم تفعيلها قبل هذا التاريخ معفاة من الرسوم الجمركية. ​



شكاوى المواطنين

على الرغم من هذه التوضيحات، أفاد العديد من المواطنين بأن هواتفهم، التي تم تفعيلها قبل 1 يناير 2025، قد توقفت عن العمل، مما يشير إلى احتمال وجود خلل في تطبيق القرار أو في آلية التحقق من تاريخ تفعيل الأجهزة.

في نفس السياق قالت المواطنة أ.ع: قمت بشراء جهاز محمول من مصر بفاتورة ضريبية منذ شهر نوفمبر 2024 إلا أنني فوجئت بإغلاق خط هاتفي المحمول منذ يوم 7 أبريل 2025، وتقدمت بشكوى وحتى الآن الخط مغلق مما عرضني لخسائر في عملي وللأسف عندما تحدثت مع شكاوي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يتم حل المشكلة.

وأضافت الشاكية لابد من تطبيق القانون وإعادة حق كل مواطن تم اغلاق هاتفه المحمول بدون مبرر، واستغيث برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة حل هذه المشكلة للأهمية.

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