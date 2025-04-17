لليوم السادس على التوالي.. محافظ الدقهلية يواصل حملاته لضبط تعريفة الركوب بالمواقف

يواصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، متابعته الميدانية لليوم السادس على التوالي لأوضاع مواقف السيارات بالمحافظة، مشددًا على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير المحددة.

وكلف المحافظ أحمد البنداري، مدير إدارة المواقف، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومحمد أمين، رئيس حي شرق المنصورة، لمتابعة الوضع ميدانيًا وضمان تطبيق التعليمات بدقة.

إجراءات صارمة للمخالفين

أكد المحافظ على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي سيارة تخالف الأجرة أو تغير خط السير أو تقوم بالتحميل من خارج الموقف، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء ترخيص السيارة المخالفة فورًا. كما ناشد المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات لضمان سرعة التعامل معها.

الانتهاء من لصق استيكرات الأجرة

شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من لصق استيكرات الأجرة الجديدة على جميع السيارات بكافة المراكز والمدن والقرى، لتمكين المواطنين من معرفة التعريفة المحددة ومنع التلاعب بها.

كما أشار إلى استمرار المتابعة على مدار الساعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

تفاصيل التعريفة الجديدة

وأوضح أحمد البنداري أن الزيادة في تعريفة الركوب جاءت بناءً على قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود، بنسبة لا تتجاوز 15% من الأجرة السابقة. وأشار إلى ثبات تعريفة ركوب التاكسي لتبدأ من 9 جنيهات، مع 2 جنيه لكل كيلومتر إضافي.

كما تحددت تعريفة سيارات السرفيس داخل مدينة المنصورة بـ4 جنيهات لجميع الخطوط.

خط ساخن لتلقي الشكاوى

خصصت المحافظة أرقامًا لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر غرفة العمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وهي: 0502314880

0502327792

0502316644

IMG-20250417-WA0113

IMG-20250417-WA0115

IMG-20250417-WA0111

IMG-20250417-WA0109