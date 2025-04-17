حريق ضخم بمحطة "روتنبرغ" للطاقة في عسقلان.. و12 فريق إطفاء يكافحون النيران

أعلنت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن اندلاع حريق واسع النطاق في محطة "روتنبرغ" لتوليد الطاقة بمدينة عسقلان، الواقعة جنوب البلاد، مما استدعى استنفارًا كبيرًا من قبل وحدات الطوارئ.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الهيئة، فإن نحو 12 فريقًا من فرق الإطفاء والإنقاذ في المنطقة الجنوبية تم نشرهم للتعامل مع الحريق، الذي اندلع داخل مجمع الغاز التابع لأحد مولدات الكهرباء بالمحطة، وتحديدًا بالقرب من المدخنة الرئيسية، مما زاد من تعقيد السيطرة على النيران.

تحديات لوجستية

حتى اللحظة، تواصل الفرق جهودها المكثفة لإخماد ألسنة اللهب، وسط تحديات لوجستية تتعلق بموقع اندلاع الحريق وتعقيد البنية التحتية الخاصة بمنشآت الطاقة. وقد أشارت الهيئة إلى أن عمليات الإخماد مرشحة للاستمرار لعدة ساعات قادمة، مع اتخاذ كافة الاحتياطات لمنع امتداد النيران إلى مناطق أكثر حساسية في المحطة.

رغم ضخامة الحريق، لم تُسجّل حتى الآن أي إصابات بشرية أو أضرار كبيرة في البنية التحتية الأساسية للمحطة، في حين لا تزال أسباب الحريق غير معروفة، وقد فُتح تحقيق رسمي لمعرفة ملابساته.

خلل منظومة الطاقة

يُشار إلى أن محطة "روتنبرغ" تُعد واحدة من المحطات الرئيسية في إسرائيل لتوليد الكهرباء باستخدام الوقود، ما يجعل أي خلل فيها ذو تأثير محتمل على منظومة الطاقة في البلاد، الأمر الذي يضفي أبعادًا استراتيجية على الحادث الجاري.