عقوبات أمريكية جديدة على بنك يمني لدعمه الحوثيين.. وتكثيف الغارات الجوية ضد الجماعة

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على "البنك اليمني الدولي" الواقع في صنعاء، متهمة إياه بدعم جماعة الحوثي وتمكينها من الوصول إلى الشبكات المالية العالمية، ضمن ما وصفته بأنه جزء من "شبكة التهديد الإيراني". شملت العقوبات تجميد أصول كبار مسؤولي البنك، وهم: كمال الجبري، وأحمد العبسي، وعبد القادر بازرعة.

وصرّح نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكندر، أن هذه الخطوة تهدف إلى حرمان الحوثيين من التمويل اللازم لتنفيذ هجمات تهدد الأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً دعم بلاده للحكومة اليمنية الشرعية وتعزيز سيادتها على النظام المصرفي.

دعم الحوثيين

وبحسب الوزارة، فإن البنك ساعد الحوثيين في شراء النفط واستخدم شبكة "سويفت" للتهرب من العقوبات، كما رفض تنفيذ توجيهات البنك المركزي في عدن، في تحدٍّ واضح للسلطة المالية الرسمية في اليمن.

يأتي هذا الإجراء في إطار الأمر التنفيذي الذي أعاد تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، ودخل حيّز التنفيذ في مارس الماضي. كما سبقته عقوبات مشابهة على "بنك اليمن والكويت" في يناير.

ميدانيًا، شهدت مناطق سيطرة الحوثيين غارات أميركية مكثفة خلال الساعات الماضية، وُصفت بأنها الأعنف منذ استئناف الضربات الجوية في مارس. واستهدفت الغارات مواقع عسكرية في صنعاء، الجوف، والحديدة، بما في ذلك جزيرة كمران التي تحتوي على أنفاق ومخازن أسلحة للجماعة. وتحدثت مصادر محلية عن مقتل قيادات حوثية بارزة، وسط تكتم شديد من الجماعة حول الخسائر.