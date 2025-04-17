تعرض كريم الحسيني لحادث

أعلن الفنان كريم الحسيني تعرض سيارته لحادث أثناء توقفها، ونشر مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”.

كريم الحسيني بعد حادث سيارته: اللهم أجرني في مصيبتي

وقال كريم الحسيني في منشورًا عبر "فيسبوك": “الحمد لله على الضراء قبل السراء، الحمد والشكر لله.. عربيتي حصل فيها كده وهي راكنة في أمان الله، دخل فيها موتوسيكل، وصاحب الموتوسيكل في المستشفى دلوقتي”.

وأضاف كريم الحسيني: “قدر الله وماشاء فعل، عوض علينا عوض الصابرين يارب، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها، الحمد لله رب العالمين”.

كريم الحسيني لـ"البوابة نيوز": اعتزلت السعي في الوسط الفني فقط وليس الفن

أكد الفنان كريم الحسيني، رغبته في اعتزال السعي في الوسط الفني، لافتًا إلى أنه مستمر في السعي وراء حلمه.

وقال كريم الحسيني خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": “حصل ضجة إعلامية كبيرة أنا مقولتش هعتزل الفن أنا قولت هعتزل السعي فقط في الوسط الفني”.

وتابع الحسيني: “لكن عايز أنتج لنفسي واحقق حلمي وأكبر دليل على كده شغلي على خشبة المسرح وعرض مسرحية كازينو الحمد لله رب العالمين محققة نجاح جماهيري كبير”.

كريم الحسيني يثير تساؤلات الجمهور بعد قرار اعتزاله

أثار الفنان كريم الحسيني جدلًا واسعًا بعد منشورًا خاص به عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلًا: “أنا قررت اعتزل ما يؤذيني، قررت أعتزل السعي في الوسط الفني الجميل لأنني فعلًا فنان أنتمي إلى زمن الفن الجميل الأبيض والأسود ماسبيرو زمان”.

وتابع: “وقررت أن أعتزل السعي في دراما رمضان لأنني ولله الحمد تقاعدت عن العمل منذ عام 2021، حيث كان آخر مسلسل شاركت فيه (اللي مالوش كبير)، ومن وقتها وأنا بحاول أسعى بكل طاقتي وجهدي وإيماني ويقيني أنها ستأتي”.

واختتم منشوره قائلًا: "لذا ومن موقعي هذا اتخذت قرارًا في منتهى الهدوء وها أنا أجلس في المسجد بعد صلاة الفجر ولا أحمل في نفسي إلا الطمأنينة والرضا واليقين، بعد انتهاء عرض مسرحية كازينو، التي تُعرض على مسرح السلام "فرقة المسرح الحديث" سوف أُغلق هذه الصفحة تمامًا".