نقابة نقل الكهرباء تكرم المهندسة منى رزق

في لفتة تقديرية مستحقة، كرمت نقابة العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بمناسبة تعيينها عضوًا بمجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

يأتي هذا التكريم اعترافًا بالدور البارز الذي تقوم به المهندسة منى رزق في قيادة الشركة بكفاءة واقتدار، وإسهاماتها الملحوظة في تطوير منظومة نقل الكهرباء وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية، بما يواكب أهداف الدولة في التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال فاعليات التكريم، عبّر عضو مجلس الإدارة عن العاملين الأستاذ السيد حسن جمعة عن اعتزاز العاملين بالشركة بهذا الإنجاز الذي يعكس الثقة الكبيرة في قدرات المهندسة منى رزق، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إضافة قوية لمجلس جهاز المرفق.

من جانبها، أعربت المهندسة منى رزق عن شكرها وتقديرها لهذا التكريم، مشيدة بروح التعاون والدعم المتبادل بين قيادة الشركة والعاملين، ومؤكدة استمرارها في بذل الجهد لتحقيق المزيد من النجاحات والارتقاء بالمنظومة الكهربائية.