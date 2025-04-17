وكيل وزارة الشباب بالدقهلية تعقد اجتماعاً مع فريق "YLY" لبحث خطة العمل القادمة

عقدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، اجتماعاً موسعاً اليوم الخميس مع فريق متطوعي وزارة الشباب والرياضة "شباب يدير شباب - YLY"، وذلك بمكتبها بديوان عام المديرية.

اجتماع موسع بحضور قيادات المديرية



حضر الاجتماع عدد من قيادات المديرية، من بينهم طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، بالإضافة إلى منى حسن مدير إدارة الشئون القانونية، وناجي إسماعيل مدير المركز الإعلامي، ودينا محمد مسؤولة الربط الإلكتروني، ومحمد فتحي معاون وكيل الوزارة للشباب، والدكتورة إيمان جاد معاون وكيل الوزارة للرياضة.

مناقشة خطة العمل وموسم جديد من المبادرات

استعرضت الدكتورة منى عثمان خلال الاجتماع خطة العمل للفترة المقبلة، والتي تشمل الاستعداد لإطلاق الموسم السابع من أنشطة "YLY"، مع التركيز على إدخال أفكار ومبادرات جديدة تواكب احتياجات الشباب وتدعم منظومة الشباب والرياضة بالدقهلية.

كما تم مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، إلى جانب التحضير لتشكيل فريق جديد من المتطوعين يدير الفعاليات المقبلة.

توسيع قاعدة المشاركة وتدريب الشباب

وأكدت وكيل الوزارة على أهمية توسيع قاعدة المشاركة الشبابية من خلال استقطاب أعضاء جدد من مختلف الإدارات الفرعية، والعمل على تأهيلهم من خلال برامج تدريبية وتوعوية تهدف إلى تعزيز انتمائهم الوطني وتنمية مهاراتهم لخدمة المجتمع.

وشددت على ضرورة التواجد الفعّال لفريق "YLY" في جميع الفعاليات والمبادرات التي تنفذها المديرية.

"YLY".. مشروع شبابي رائد منذ 2018

يُذكر أن مشروع "YLY" يعد من أبرز مشاريع وزارة الشباب والرياضة، وقد أُطلق عام 2018 بهدف تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، حيث ينتشر المتطوعون في كافة محافظات مصر ويزيد عددهم عن 500 ألف شاب وفتاة.

ويهدف المشروع إلى الترويج لأنشطة الوزارة، وتنظيم اللقاءات الرسمية، إلى جانب تثقيف الشباب وترسيخ مفهوم "الرياضة أسلوب حياة".